Второй этап смягчения карантина в столице: как работают объекты в выходные и праздники

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Шагалтаева А.К. подписала Постановление о поэтапном смягчении ограничительных карантинных мер в городе Нур-Султан (второй этап), передает МИА «Казинформ».

Согласно документу, в городе продолжится поэтапное смягчение ограничительных карантинных мер.

Жителям города Нур-Султан продолжить соблюдение следующих требований:

-запрет на проведение зрелищных, спортивных, семейных (свадьбы, дни рождения, похороны и т.п.), памятных мероприятий, а также собраний, сходов и других массовых мероприятий;

-проведение спортивных тренировок только на открытом воздухе в индивидуальном порядке и группами не более 5 человек с обязательным соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;

-запрет на организацию экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей региона, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи, а также купание на пляжах;

-ограничение на передвижение по городу и общественным местам лицам старше 65 лет;

- разрешение на прогулки во дворах и посещение парков, площадей, скверов, набережных группами не более 3 человек или членов одной семьи с обязательным ношением масок и соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров;

- при посещении общественных мест, в том числе городского общественного транспорта, и объектов, деятельность которых разрешена, при передвижении по улице (за исключением детей в возрасте до 5 лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдение дистанции и использованию антисептиков;

Сохраняется дистанционная форма работы не менее 80% работников всех организаций, предприятий независимо от форм собственности и штатного количества работающих, с возможностью максимального сокращения длительности рабочего дня (смены);

Сохраняется проведение дезинфекционных мероприятий на объектах торговли, объектах сферы услуг, в общественном транспорте, скверах, парках, аллеях, набережных и местах возможного массового скопления людей.

Работа городского общественного транспорта (с увеличением количества автобусов в часы пик, обработка дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, установка в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями) с графиком работы в будние дни с 6:00 до 23:00 часов и в выходные и праздничные дни с 9:00 до 21.00 часа.

Организация работы ЦОНов строго по предварительному бронированию через Egov.kz, телеграмм-бот EgovKZBot 2.0 с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 09:00 до 20:00 часов и в субботу 9:00 до 18:00 часов. Отдел документирования: в будние дни с 09:00 до 18:30 часов и в субботу с 9:00 до 14:00 часов. Специализированный отдел: прием документов в будние дни и в субботу с 09:00 до 18:00 часов, выдача готовых документов с 09:00 до 20:00 часов без обеда;

Организация работы торгово-развлекательных центров, торговых домов, торговых центров в будние дни при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного посетителя, исключив нахождение покупателей в зонах рекреации и островках отдыха, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы с 10:00 до 22:00 часов и запретом работы в выходные и праздничные дни. При этом, строго запрещается работа расположенных в указанных объектах и на их территориях аттракционов, детских игровых площадок, кинотеатров, игровых центров, фудкортов;

Организация работы крытых продовольственныхи непродовольственных рынков, при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного посетителя,усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 17:00 часов и запретом работы в выходные и праздничные дни;

Организация работы образовательных объектов в новом учебном году в режиме онлайн-обучения, кроме дежурных классов общеобразовательных школ для учащихся 1-4 классов, работа которых допускается при комплектации до 15 детей в классе.

Организация работы специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в том числе для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школа-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

Организация работы кабинетов коррекции для детей и взрослых (по предварительной записи, не более 5 человек), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние с 11:00 до 18:00 часов и запретом работы в выходные и праздничные дни;

Организация работы образовательных центров, кружков для детей и взрослых, детских центров развития (по предварительной записи, группами до 5 человек), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние с 11:00 до 18:00 часов и запретом работы в выходные и праздничные дни;

Организация работы салонов красоты, парикмахерских, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра (строго по предварительной записи из расчета 4 м2 на 1 посетителя), с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние с 10.00 до 20.00 часов и запретом работы в выходные и праздничные дни;

Организация работы бань, саун с задействованием бассейнов (без массажа и пилинга) с одновременным присутствием не более 30 % посетителей от проектной вместимости, с временным ограничением режима работы в будние дни с 10:00 до 22:00 часов (по предварительной записи) и запретом работы в выходные и праздничные дни;

Организация работы фитнес-центров, фитнес-клубов, спортивно-оздоровительных объектов с задействованием бассейнов(без массажа и пилинга), при обеспечении заполняемости не более 50% и не менее 5 кв.м. на одного посетителя, строго по предварительной записи,в бассейнах нахождение на одной дорожке по одному посетителю, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 07:00 до 22:00 часови запретом работы в выходные и праздничные дни;

Организация работы дежурных групп в дошкольных организациях независимо от форм собственности, с заполняемостью не более 15 детей в каждой группе, строгим соблюдением санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических, карантинных мер и установлением графика работы в будние с 07:30 до 18:30 часов и запретом работы в выходные и праздничные дни;

Организация работы объектов общественного питания (рестораны, кафе, бары, столовые) при соблюдении условий по заполняемости не более 30 посадочных мествнутри помещения и не более 30 на летней площадке, с соблюдением социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние дни с 9:00 часов до 23:00 часов, за исключением объектов, расположенных в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, для которых график работы в будние дни с 9:00 до 22:00 часов. В выходные и праздничные дни разрешена работа объектов общественного питания только на открытом воздухе с числом посадочных мест не более 30 с установлением графика работы с 9:00 до 22:00 часови на доставку еды с установлением графика работы с 9:00 до 23:00 часов, с запретом на самовывоз. При этом запрещается проведение коллективных, торжественных, семейных и других массовых мероприятий;

Организация работы магазинов по реализации всех видов непродовольственных товаров, при соблюдении заполняемости не более 30% от проектной мощности из расчета 4 м2 на одного покупателя, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние, выходные и праздничные дни с 10:00 до 20:00 часов, за исключением торговой сети, для которых работа в выходные дни запрещена, с организацией работы с принятием только онлайн заказов и доставки товара курьерами, с запретом на самовывоз;

Организация работы аттракционов и детских игровых площадок, расположенных в местах общего пользования на открытом воздухе, за исключением запрещенных и несанкционированных, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 10:00 до 20:00 часов и запретом работы в выходные и праздничные дни;

Организация работы сельскохозяйственных, школьных и продовольственных ярмарок «выходного дня» (на открытом воздухе) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы только в выходные (суббота-воскресенье) дни с 9:00 до 19:00 часов;

Организация работы объектов религиозных объединений в будние дни (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.) с обеспечением заполняемостине более 30% и не менее 5 кв.м. на одного посетителя, с запретом проведения массовых мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) и работы объектов общепита, расположенных в них,с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятийи запретом работы в выходные и праздничные дни;

Организация работы объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции с участием не более 30 человек, без зрителей), библиотек, музеев, галерей, выстовок, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением штатного режима работы;

Организация работы крытых бассейнов строго по предварительной записи, с обеспечением одновременного нахождения на одной дорожке строго по одному посетителю, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работыв будние дни с 7:00 часов до 20:00 часов и запретом работы в выходные и праздничные дни;

Организация спортивных тренировок для Национальных сборных, клубных команд (неболее 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах) с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

организацию работы крытых спортивных объектов, (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы) независимо от форм собственности,для проведения индивидуальных и групповых тренировок с участием не более 5 человек, без зрителей, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий и установлением графика работы в будние дни с 7.00 до 20.00 часов и запретом работы в выходные и праздничныедни;

Организация работы пассажирского автобусного автосообщения между регионами, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий;

Разрешение на проведение совещаний, заседаний в очном режиме только при обосновании отсутствия возможности их проведения в дистанционном формате с соблюдением алгоритма согласно Приложения к ПГГСВ РК № 50.

ЗАПРЕТ на работу увеселительных заведений (бильярдные, караоке, боулинг-центры, компьютерные клубы, ночные клубы, букмекерские конторы и игровые клубы, в том числе розыгрыш лотерей и др.);

запрет на работу кинотеатров, фудкортов, банкетных иторжественных залов, независимо от места расположения;

запрет на работу СПА-центров, массажных центров и кабинетов;

запрет на сдачу в аренду детских и взрослых средств для передвижения (электромобили, педальный автомобиль, самокаты, картинги, пейнтбол, автодромы, гироскутеры всех видов и т.п.) в парках, набережных, скверах города;

запрет на работу городских пляжей, аквапарков, океанариума;

запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также форумов, конференций, семинаров, собраний, слушаний и др.



