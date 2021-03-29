Второй этап проверки компонентов Сил спецопераций «Алтын жебе» начался в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве обороны состоялось очередное аппаратное совещание. Главнокомандующие видами Вооруженных сил доложили об обстановке в зонах ответственности войск, проведенных и планируемых мероприятиях. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Основное внимание на предстоящей неделе будет уделено проверке Сил специальных операций «Алтын жебе». Очередной ее этап проходит в западном регионе Казахстана. В нем принимают участие воинские части и подразделения Сухопутных войск, Сил воздушной обороны и Военно-морских сил.

На предыдущем этапе были проверены соединения и части восточного региона, которые показали готовность всех компонентов Сил специальных операций к выполнению задач по предназначению.

По результатам рабочей поездки в Алматинскую и Жамбылскую области министр обороны поставил ряд задач по совершенствованию противодиверсионной безопасности воинских частей и учреждений. Это целый комплекс мероприятий, который должен включать исправность и надежность ограждений, функционирование систем видеонаблюдения, поддержание высокой бдительности лиц суточного наряда и личного состава, а также постоянное проведение практических занятий и тренировок по отработке возможных нештатных ситуаций.

Отдельное внимание уделено организации питания военнослужащих, которое сегодня проводится частными организациями, выигравшими конкурс на оказание данных услуг. К сожалению, имело место групповое пищевое расстройство у военнослужащих в одной из воинских частей.

Руководитель оборонного ведомства поручил главнокомандующим усилить контроль качества питания личного состава, проводить проверки санитарного состояния столовых. Кроме того, отдельным направлением работы с поставщиками услуг является обеспечение питанием военнослужащих в полевых условиях, в ходе учений, перегруппировок и других маневров войск.

В рамках деятельности по профилактике коррупции генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев дал указания расширить спектр применяемых методов работы. Вместе с постоянным разъяснением пагубности коррупции каждый случай будет обсуждаться на собраниях военнослужащих, «судах воинской чести», где действиям коррупционеров, опозоривших Вооруженные силы, будет даваться общественная оценка.

Кроме того, министр поручил повысить гласность при освещении правонарушений в данной сфере. В ближайшее время на официальном сайте Министерства обороны в специальной рубрике будут размещены для открытого доступа сведения обо всех должностных лицах, совершивших коррупционные деяния, и чья вина доказана судом. Это позволит военнослужащим на примере преступивших закон бывших сослуживцев более глубоко осознать неотвратимость наказания и последствия противозаконных действий, а общественности – знать коррупционеров, что называется, в лицо.

По докладу начальника главного медицинского управления в Вооруженных силах сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация, не допускается случаев групповых заболеваний.

Вместе с тем, главнокомандующим поставлена задача особое обратить внимание на воинские части, дислоцированные в «красной зоне», а также организовать выполнение в полном объеме всех мероприятий, определенных постановлениями санитарных врачей.