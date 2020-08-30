Второй этап послаблений: какие объекты откроются в Карагандинской области с 31 августа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области продолжается смягчение карантинных мер. Второй этап послаблений вступит в силу с 31 августа. Решение принято исходя из улучшения эпидемиологической ситуации и с учётом заседания правительственной комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата области.

О том, кому разрешено возобновить деятельность с 31 августа, рассказал заместитель главного государственного санитарного врача области Юрий Залыгин.

Возобновят деятельность:

- религиозные учреждения - для индивидуальных посещений, без проведения коллективных мероприятий;

- бассейны - в индивидуальном формате, из расчёта 5 кв. м зеркала воды на одного посетителя, строго по предварительной записи;

- спортивные комплексы - для индивидуальных и групповых тренировок, из расчёта до 5 кв. м на одного посетителя;

- объекты культуры - с заполняемостью из расчёта до 5 кв. м на одного посетителя, допускаются коллективные репетиции с количеством не более 30 человек, обязательно соблюдение социальной дистанции не менее 2 метров, использование масок и регулярное проветривание помещений.

Разрешено посещение особо охраняемых природных территорий, но с ограничениями, с соблюдением социальной дистанции и масочного режима. Ездить в государственные национальные парки, заповедники можно индивидуально либо группой не более 15 человек.

Возобновляется движение пригородных пассажирских поездов, электричек, междугородних внутриобластных автобусов, микроавтобусов.

Предполагается, что с 1 сентября в очном порядке будут работать малокомплектные школы с количеством учащихся от 5 до 180 человек, с численностью детей в классах до 15 человек. Также оговаривается, что дежурные классы предшкольной подготовки и начальной школы комплектуются из расчёта не более 15 детей по заявлению родителей.

Разрешается деятельность специальных и специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т. ч. для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одарённых детей.

«На всех объектах, которые возобновляют деятельность, требуется обеспечить проведение термометрии посетителей и персонала. Обязательно соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Необходимо усилить санитарно-дезинфекционный режим», - сообщил Юрий Залыгин.

По-прежнему запрещены массовые мероприятия: зрелищные, спортивные. Не допускается проведение памятных мероприятий и семейных торжеств, в том числе на дому.

Сохраняется запрет на работу городских, общественных пляжей, аквапарков и развлекательных заведений.

В выходные и праздничные дни возвращаются строгие ограничительные меры. Свою деятельность приостанавливают: торгово-развлекательные центры, торговые дома (за исключением расположенных в них аптек и продуктовых супермаркетов), продовольственные и непродовольственные крытые рынки, салоны красоты, парикмахерские, SPA-центры и объекты по оказанию косметологических услуг, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры, бассейны, тренажёрные залы, спортивные комплексы, бани и сауны, аттракционы на открытом воздухе, религиозные объекты.

