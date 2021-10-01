Второй этап переписи населения стартовал в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С 1 октября стартует второй этап переписи населения в Казахстане. К тем, кто не прошёл опрос самостоятельно в онлайн-формате, будут приходить интервьюеры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Подомовой обход продлится до 30 октября. Будет задействовано более 22 тысяч человек. В обязанности интервьюеров будет входить сплошной опрос домашних хозяйств в городах и сёлах страны.

Также до 15 октября будет доступны все сервисы для онлайн-переписи.

Подробную информацию о Переписи, в том числе об отличительных элементах одежды интервьюера, можно получить на официальном сайте Sanaq.gov.kz, а также по номеру 1446.

Результаты переписи необходимы для разработки государственных программ по улучшению положения домашних хозяйств, брачно-семейных отношений, улучшению жизни людей с ограниченными возможностями, жилищных условий населения, а также для принятия решений по вопросам образования, занятости, рождаемости и миграции.

Ранее сообщалось о том, что более 6 миллионов человек прошли онлайн-перепись в Казахстане.

