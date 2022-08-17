17 Августа 2022 18:10

Второй экипаж казахстанских танкистов на АрМИ победил в своем заезде

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Вооруженных сил Казахстана продолжают успешное выступление на соревновательных площадках Армейских международных игр. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

На подмосковском полигоне «Алабино» в заезде вторых экипажей индивидуальной гонки конкурса «Танковый биатлон» вновь победили казахстанские танкисты. Экипаж в составе командира танка старшего лейтенанта Сейтжана Кобланулы, наводчика-оператора сержанта Бауржана Бугибаева и механика-водителя ефрейтора Жаннура Жумабаева уверенно преодолел препятствия и справился с огневыми задачами. Казахстанские воины показали лучшее время, пройдя трассу за 26 минут 35 секунд. У военнослужащих Узбекистана второй результат – 27 минут 23 секунды.

В Азербайджане состоялся первый этап конкурса экипажей надводных кораблей «Кубок моря», в ходе которого военные моряки выполняли стрельбы по макету плавающей мины. Экипаж казахстанского корабля «Сарыарка» под руководством капитана 3-го ранга Рауана Ергебекова в составе командира ракетно-артиллерийской боевой части старшего лейтенанта Азамата Бактыгалиева и главного старшины Ерлана Тохтабаева успешно справился с задачей. Первое место по результатам этапа поделили военные моряки Азербайджана и России, набравшие по 45 баллов. Команда Казахстана – на втором месте с результатом 42 балла.

В Кабардино-Балкарии после выполнения четырех специальных задач конкурса «Эльбрусское кольцо» на искусственном скальном рельефе команда Казахстана поднялась с пятого места на третье. Лидируют военные альпинисты России, на втором месте – военнослужащие Узбекистана.

В Армении завершился первый этап военно-спортивного состязания «Воин мира», в ходе которого военнослужащие сдавали нормативы по физической подготовке. По его результатам на первом месте военнослужащие Беларуси, на втором – Казахстана, на третьем – России.

Фото: gov.kz