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Второй диагональный пешеходный переход появился в столице
20 Мая 2022 22:30

Второй диагональный пешеходный переход появился в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На перекрестке улиц Кенесары и Мамбетова изменена организация дорожного движения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города Нур-Султана.

В целях обеспечения безопасных и комфортных условий движения пешеходов, с учетом наличия пешеходной аллеи «Променад», на перекрестке улиц Кенесары и Мамбетова переход проезжей части организован по диагонали с нанесением соответствующей дорожной разметки и установкой дорожных знаков.

Данная схема ранее применена на пересечении улиц Сейфуллина и Валиханова, где также наблюдается высокая интенсивность пешеходного потока, с учетом расположения объектов массового притяжения.

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает всех участников движения принять во внимание внесенные изменения и при пересечении вышеуказанного перекрестка соблюдать требования правил дорожного движения Республики Казахстан, руководствуясь существующими техническими средствами регулирования дорожным движением.

По всем интересующим вопросам и предложениям в части дорожного движения и безопасности можно обратиться в колл-центр управления административной полиции ДП г.Нур-Султана WhatsАpp 8-705-295-86-20.


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