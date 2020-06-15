Второй детский сад временно закрыли из-за коронавируса в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске приостановили работу еще одного детского сада, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Татьяна Горлова сообщила, что во втором дошкольном учреждении города у двух детей обнаружили коронавирусную инфекцию.

Первый детский сад закрыли на карантин несколькими днями ранее. Там инфицированными оказались 15 человек.

«В основном коронавирусную инфекцию выявили в возрастной группе детей до 14 лет – 29 человек. В группе пациентов 19-29 лет – 60 инфицированных, 30-39 лет – 56, 40-49 – 39 случаев. По профсоставу среди инфицированных 124 работающих, 18 пенсионеров, 14 неработающих, 8 школьников, 8 студентов, дети – 10, дети детских дошкольных учреждений – 13, сотрудники детсадов – 4, медработники - 26, военные – 6», - проинформировал Т. Горлова.

Более 50% инфицированных приходится на Петропавловск. Темп прироста за неделю по области составил 66,6%. За прошедшие сутки – 3,7%. Т. Горлова отметила, что это высокие цифры. По ее данным, в июне зарегистрировали 178 случаев инфицирования COVID-19. Тогда как в мае было всего 29, в апреле – 27, в марте – 3.

«В 105 случаях заболели люди, прибывшие из РФ, в том числе 96 проживающих в других регионах. Всего установили 2263 контактных, из них 967 - близких. Обследовали 1404 контактов, выявили 79 с COVID-19. Для них источником инфекции послужили 20 человек. Из них прямой контакт по месту работы – 12, по организованному коллективу – 16, близкие и семейные – 46, по быту – 5 человек», - привела статистику Т. Горлова.

Она добавила, что при плановом обследовании в 24 150 человек, протестировали 30 713. Тест-систем в наличии более 22 тысяч штук.

«Мы видим абсолютное пренебрежение населением мер профилактики. Неоднократно мониторинговые группы обнаруживали проведение массовых мероприятий в развлекательных заведениях. Три населенных пункта по области уже закрыли на карантин. Если мы не хотим, чтобы Петропавловск вновь закрылся, нужно придерживаться санитарных правил. Это ответственность каждого человека за свое здоровье и близких», - отметила Т. Горлова.