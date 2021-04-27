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    09:45, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Второй день тушат пожар на городской свалке Усть-Каменогорска

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ -В Усть-Каменогорске второй день силы и средства пожарных ДЧС ВКО и местных исполнительных органов задействованы в борьбе с огнем на полигоне ТБО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

    Огонь разбушевался 26 апреля около 12 часов дня и достиг площади 800 кв.м. В круглосуточном режиме работает спецтехника пожарных ДЧС ВКО и местных исполнительных органов, всего задействовано более 30 человек и 9 единиц техники.

    Огромные залежи мусора и порывы ветра, возникающие постоянно очаги загорания усложняют тушение. Необходимо большое количество воды, чтобы спрессованный горящий мусор перестал гореть.
    Предварительные причины пожара - поджог или неосторожное обращение с огнем.


    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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