Второй день тушат пожар на городской свалке Усть-Каменогорска

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ -В Усть-Каменогорске второй день силы и средства пожарных ДЧС ВКО и местных исполнительных органов задействованы в борьбе с огнем на полигоне ТБО. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

Огонь разбушевался 26 апреля около 12 часов дня и достиг площади 800 кв.м. В круглосуточном режиме работает спецтехника пожарных ДЧС ВКО и местных исполнительных органов, всего задействовано более 30 человек и 9 единиц техники.

Огромные залежи мусора и порывы ветра, возникающие постоянно очаги загорания усложняют тушение. Необходимо большое количество воды, чтобы спрессованный горящий мусор перестал гореть.

Предварительные причины пожара - поджог или неосторожное обращение с огнем.



