Второй день турнира по дзюдо Grand Slam в Турции казахстанцы завершили без медалей

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - В Турции продолжается второй соревновательный день турнира по дзюдо серии Grand Slam. Казахстан завершил его без наград. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Парни, выходившие сегодня на татами, показали свой потенциал, устроили конкуренцию и даже выбивали призера Олимпийских игр. Сделал это Жанболат Багытбергенов в категории до 73 килограммов.

После победы в первом круге над Лукасом Диалло из Буркина-Фасо, Жанболат встретился с венгром Миклошем Унгвари. Он в 2012 году взял серебряную медаль на Играх в Лондоне, а также дважды становился бронзовым призером ЧМ. Именитый соперник не смог навязать свою борьбу, из-за чего зарабатывал предупреждения. Казахстанец оборонялся, при этом пытаясь проводить атаки. Но оппонент в итоге допустил перебор «шидо» - дальше прошел Жанболат. На этом удача завершилась.

В третьем круге его выбил швед Томми Мациас (прием плюс удержание), хотя Жанболат первым заработал балл. В этом весе и также в третьем круге выбыл из соревнований Ансарбек Гайнуллин. Сначала он победил Клаудио Нуньеса из Люксембурга, затем оказался сильнее румына Александра Райку. Остановил же его бельгиец Жерок Кассе.

В категории до 81 килограмма в первом раунде проиграл Абылайхан Жубаназар. Он уступил поляку Дэмиэну Степиену. В свою очередь Мади Амангельды выиграл у Аристоса Майкла из Кипра. Правда затем проиграл итальянцу Антонио Эспосито. Таким образом, резервный состав показал свой потенциал, навыки. При этом команда второй день турнира провела без наград.