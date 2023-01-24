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Второй день легализации иностранных авто: 333 казахстанца получили госномера

24 Января 2023, 18:53
Второй день легализации иностранных авто: 333 казахстанца получили госномера

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам второго дня легализации иностранных автомобилей предварительно одобрено 5836 заявок, из них 333 казахстанца уже получили государственные номерные знаки и техпаспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Стоит отметить, ЦОНы работают до 22:00 часов. На местах специалисты консультируют обратившихся, проверяют документы по базам, рассматривают каждую заявку отдельно.

Напомним, 23 января в Казахстане стартовала легализация автомобилей с иностранными номерными знаками. Подробно с правилами легализации иностранных авто можно ознакомиться здесь.

В своем Послании от 1 сентября 2022 года Глава государства объявил о проведении разовой легализации иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года и не прошедших государственную регистрацию в соответствии с законодательством Республики Казахстан.


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