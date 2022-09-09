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Второй человек в США умер после заражения оспой обезьян

Автор:  
Рустем Кожыбаев
9 Сентября 2022, 15:00
Второй человек в США умер после заражения оспой обезьян

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Органы здравоохранения штата Калифорнии расследуют смерть человека, у которого был диагностирован вирус оспы обезьян. Это второй известный случай гибели больного в США, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на CBS News.

Объявление было сделано менее чем через месяц после того, как официальные лица в Техасе подтвердили, что расследуют возможную смерть от вируса.

В четверг доктор Рита Сингхал из округа Лос-Анджелес заявила, что будут проводить вскрытие. Ожидание медицинских результатов может занять несколько недель.

Р. Сингхал сообщила, что округ работает с государственными и федеральными органами здравоохранения над расследованием смерти, что может привести к изменениям в рекомендациях для врачей, лечащих американцев, столкнувшихся с тяжелой болезнью, вызванной вирусом.

В Калифорнии зарегистрировано 4140 случаев заражения оспой обезьян, что больше, чем в любом другом штате страны. Всего в США заражены вирусом 20 тыс. человек.

Центры по контролю и профилактике заболеваний насчитали 18 подтвержденных случаев смерти от оспы обезьян за пределами США.


Фото: TASS



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