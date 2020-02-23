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Второй человек скончался от коронавируса в Италии

23 Февраля 2020 13:46
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Второй человек скончался от коронавируса в Италии

РИМ. КАЗИНФОРМ - Два смертельных случая от коронавируса потрясли полуостров Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

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Многочисленные города приняли экстренные меры для предотвращения распространения вируса. В настоящее время зарегистрировано почти 80 случаев заболевания.

В субботу итальянское Правительство заявило, что рассматривает «чрезвычайные меры» по борьбе с коронавирусом после смерти двух граждан, и рекомендовало гражданам двух северных регионов страны не покидать свои дома.

75-летняя женщина скончалась недалеко от городка Кодоньо в Ломбардии через день после того, как умер 78-летний мужчина в соседнем регионе Венето.

Органы здравоохранения подтвердили, что первым заболевшим вирусом COVID-19 стал 38-летний итальянец, который контактировал с человеком, вернувшимся из Китая 21 января. Он в настоящее время госпитализирован и находится в критическом состоянии. У его жены и друга также положительный результат на коронавирус.

Отмечается, что обследование прошел также доктор, посещавший больного дома, и 120 человек, с которыми он работал в отделе исследований и разработок Unilever в городе Казальпустерленго.

Три пациента в больнице в Кодоньо, куда он обратился с жалобами на симптомы, похожими на грипп, также были инфицированы, как и пять медсестер и врачей. Еще три человека, посещавшие одно и то же кафе, показали положительный результат.

Министерство спорта приостановило все спортивные мероприятия, в том числе три футбольных матча серии А, запланированных на воскресенье в северных районах Венето и Ломбардии.

Мэр Кодоньо распорядился закрыть все рестораны, школы и места скопления людей, такие как ночные клубы и спортивные залы.

Напомним, ранее Италия подтвердила первый смертельный случай от коронавируса.


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Ключевые слова: Италия, Пневмония в Китае,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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