Второй бой Шавката Рахмонова в UFC: где смотреть поединок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ночь с 26 на 27 июня казахстанский боец Шавкат Рахмонов (13-0) проведет свой второй бой в крупнейшем промоушне — UFC, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В ночь с 26 на 27 июня в Лас-Вегасе (США, штат Невада) пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 190, на котором выступит казахстанский боец Шавкат Рахмонов (13-0).

Его соперником станет бразилец Мишел Празерис (26-3). Прямая трансляция этого боя начнется ориентировочно в 01:20 по времени Нур-Султана. Ее можно будет посмотреть на сервисе UFC Fight Pass.

Для Шавката Рахмонова это будет второй бой в UFC: дебют казахстанца в крупнейшем промоушне состоялся в октябре прошлого года — в первом раунде он победил сабмишном бразильца Алекса Оливейру (22-10-1-2). Что касается Мишела Празериса, то для него это будет уже четырнадцатый бой в UFC (рекорд на данный момент — 10-3).