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Второй борт вылетел в Катовице за гражданами Казахстана

1 Марта 2022 12:30
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Второй борт вылетел в Катовице за гражданами Казахстана

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Второй борт, направленный в г. Катовице за гражданами Казахстана, вылетел из Атырау в 10:13 часов по времени г. Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК.

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Расчетное время прибытия в аэропорт Катовице 14:19 ч. по времени г. Нур-Султан.

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#МИД РК   #Украина   #Польша   #Авиация  
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