Второй борт вылетел в Катовице за гражданами Казахстана

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Второй борт, направленный в г. Катовице за гражданами Казахстана, вылетел из Атырау в 10:13 часов по времени г. Нур-Султан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Комитета гражданской авиации МИИР РК.

Расчетное время прибытия в аэропорт Катовице 14:19 ч. по времени г. Нур-Султан.