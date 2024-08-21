Второй банк Кыргызстана приостановил переводы через банки России

В Кыргызстане «Керемет банк» приостановил денежные переводы через российские банки, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на официальный сайт банка.

По его данным, приостановлены денежные переводы через мобильные приложения российских банков ПАО «Сбербанк», ПАО «МТС Банк», АО «Тбанк» (Тинькофф) и оператора национальной платежной системы Российской Федерации АО «НСПК» в обоих направлениях на неопределенный срок.

Отмечается, что для удобства клиентов переводы доступны по следующим международным системам денежных переводов:

Золотая корона;

Астрасенд;

Юнистрим;

Western Union;

Ria.

Ранее сообщалось, что MBANK Кыргызстана с 16 августа приостановил в обоих направлениях денежные транзакции через банки России. Услуга временно недоступна на неопределённый срок.