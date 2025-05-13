Второй аэропорт Бельгии приостановил работу
Угроза бомбы на борту самолета авиакомпании «Ryanair», приземлившегося в бельгийском аэропорту Шарлеруа, поступила примерно в 11 часов утра по местному времени, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
Взлетно-посадочная полоса второго по величине аэропорта Бельгии временно закрыта. В настоящее время ни один рейс не может приземлиться или взлететь.
В аэропорту подтвердили, что самолет «Ryanair» вылетел из г. Порту (Португалия) и благополучно приземлился. Однако сразу после этого судно остановили в аэропорту.
— Пассажиры все еще находятся на борту, пока полиция расследует произошедшее, — говорится в сообщении. — Вокруг самолета установлен периметр безопасности в полкилометра. В результате никакие другие рейсы в настоящее время не могут приземлиться или вылететь из Шарлеруа. Пассажиров в терминале аэропорта эвакуировать не нужно.
Как сообщили в аэропорту, дело передано компетентным органам.
В этом месяце бельгийские власти отметили, что крупнейший и наиболее загруженный аэропорт Бельгии «Завентем» во Фламандском Брабанте объявил об инвестиционном пакете в размере 500 млн евро, который позволит справиться с ростом числа пассажиров в ближайшие годы.