Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Второго спасшего от падения с балкона девочку наградили в МЧС
13 Мая 2022 12:47

Второго спасшего от падения с балкона девочку наградили в МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям состоялось награждение Саги Жылкышиева, который вместе со своим другом Сабитом Шонтакбаевым принимал участие в спасении девочки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Саги Жылкышиев за проявленное мужество приказом МЧС РК награжден нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін», благодарственным письмом и памятными наручными часами.

Как сообщалось ранее, 11 мая Сабит с другом Саги утром шли на работу, когда увидели толпу людей и крик ребенка, висящего на уровне 8 этажа. Они незамедлительно побежали в подъезд. Поднявшись на 7 этаж через соседей, Сабит вместе с Саги предприняли действия по спасению. Сабит пролез через окно, а Саги страховал его, удерживая одной рукой ноги, а другой - окно.

«Мы как услышали крики и увидели висящего ребенка, перестали о чем-либо думать. Цель была одна - успеть спасти», - сказал Саги Жылкышиев.

Совместными усилиями друзей буквально на лету была благополучно спасена жизнь девочки.

Сабита Шонтакбаева в тот же день наградили нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін». Кроме того, ему подарили трехкомнатную квартиру.




Читайте также
Сенатор Лукин обсудил с жителями столицы предстоящий референдум
Десять заключенных пострадали в массовой драке в колонии Уральска
Более 30 человек погибли в ДТП с участием скота в Казахстане за год
Сотрудники акимата Костаная перечислили деньги для пострадавших от пожара
ДТП в Жамбылской области – четыре человека находятся в реанимации
Участки дорог по улице Енбекшилер и шоссе Алаш временно перекрыли в столице
Трое взрослых и ребенок пострадали от укусов волчицы в ЗКО
Открыта горячая линия по пострадавшим в ДТП на трассе Жамбылской области
Популярное
Немецкие компании намерены перейти из России в Казахстан
Частную школу в Алматы проверят по факту изнасилования первоклассника
Вопрос с долгостроем Магистральный в столице решится в 2023 году
Граждане Узбекистана находились в опрокинувшемся автобусе на трассе в Жамбылской области
Две новые станции метро откроют в Алматы в июне
Два человека погибли и 33 пострадали в ДТП в Жамбылской области
Прием документов по Алматы жастары начнется с 18 мая
Главное судебное разбирательство по делу Елжана Биртанова назначено на конец мая
Озеро Сайран в Алматы благоустроят до конца года
Самую высокую зарплату получают учителя в Нур-Султане и Алматы
Превышение концентрации сажи в воздухе зарегистрировали в СКО
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 мая
Открыта горячая линия по пострадавшим в ДТП на трассе Жамбылской области
Откачка воды продолжается в затопленном ливнем Атырау
Архив