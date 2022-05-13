13 Мая 2022 12:47

Второго спасшего от падения с балкона девочку наградили в МЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям состоялось награждение Саги Жылкышиева, который вместе со своим другом Сабитом Шонтакбаевым принимал участие в спасении девочки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Саги Жылкышиев за проявленное мужество приказом МЧС РК награжден нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін», благодарственным письмом и памятными наручными часами.

Как сообщалось ранее, 11 мая Сабит с другом Саги утром шли на работу, когда увидели толпу людей и крик ребенка, висящего на уровне 8 этажа. Они незамедлительно побежали в подъезд. Поднявшись на 7 этаж через соседей, Сабит вместе с Саги предприняли действия по спасению. Сабит пролез через окно, а Саги страховал его, удерживая одной рукой ноги, а другой - окно.

«Мы как услышали крики и увидели висящего ребенка, перестали о чем-либо думать. Цель была одна - успеть спасти», - сказал Саги Жылкышиев.

Совместными усилиями друзей буквально на лету была благополучно спасена жизнь девочки.

Сабита Шонтакбаева в тот же день наградили нагрудным знаком «Төтенше жағдайдағы ерлігі үшін». Кроме того, ему подарили трехкомнатную квартиру.



