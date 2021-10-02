Второго октября стартует второй этап отбора кандидатов в Президентский кадровый резерв

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более восьми тысяч кандидатов подали заявки в Президентский молодежный кадровый резерв, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по делам государственной службы.

8 638 казахстанцев мечтают попасть в Президентский молодежный кадровый резерв. Столько заявок поступило с 1 по 30 сентября.

Среди кандидатов 5 133 мужчин и 3 505 женщин. Наибольшее количество заявок поступило от жителей столицы (1540). Среди лидеров также Шымкент (688) и Аматинская область (655).

Отбор потенциальных резервистов будет состоять из 6 основных этапов.

2 октября стартует второй этап, он продлится до 9 октября. Здесь проверят способности кандидатов работать с текстовой и числовой информацией.

Третий этап, решение ситуационных задач пройдет с 12 по 17 октября и направлен на оценку видения кандидатов на решение реальных проблем, составленных в виде ситуационных задач.

«Здесь хотелось бы отметить, что в предыдущем отборе данного этапа не было. С учетом имеющегося опыта мы посчитали необходимым проверить готовность кандидатов решать реальные проблемы, которые могут возникнуть в их профессиональной деятельности», - сообщила Председатель АДГС РК Анар Жаилганова.

Четвертый этап, оценка компетенций. Здесь проверят и оценят поведенческие компетенции кандидатов на наличие стратегического мышления, командное лидерство и убедительность. Интервью по компетенциям проведут профессиональные HR-менеджеры и оно будет направлено на выявление внутренней мотивации кандидатов и компетенций, определяющих ценностные ориентиры.

К пятому этапу на собеседование в Экспертной комиссии будут допущены участники, показавшие наилучшие результаты по предыдущим этапам отбора в совокупности баллов. Комиссия будет сформирована Администрацией Президента.

По итогам собеседования Экспертная комиссия путем открытого голосования сформирует список кандидатов, рекомендуемых к зачислению в Резерв, и направит на рассмотрение в Национальную комиссию.

Заключительный этап отбора – это рассмотрение кандидатур участников в Национальной комиссии по кадровому резерву. К нему допустят участников с наивысшими баллами.

По итогам заседания комиссии будет принято решение о зачислении кандидатов в Президентский резерв, которое оформляется приказом Руководителя Администрации Президента.

Напомним, первый отбор в Президентский молодежный кадровый резерв был организован в 2019 году. Решением Национальной комиссии по молодежному кадровому резерву при Президенте в 2019 году в резерв было зачислено 300 человек.

Ранее сообщалось, что регистрация участников в Президентский молодежный кадровый резерв продлится до 30 сентября.