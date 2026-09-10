Заседание Курултая: что будут обсуждать депутаты

Сегодня, 10 сентября, состоится заседание Курултая Республики Казахстан, в ходе которого депутаты рассмотрят проект регламента Курултая. Заседание начнется в 10.00 по времени Астаны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ разработан в соответствии с нормами новой Конституции и Конституционного закона «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов» и направлен на обеспечение правового регулирования деятельности депутатов Курултая.

В нем учтены накопленный опыт в сфере парламентаризма, особенности однопалатной модели Курултая, а также новая система его конституционных полномочий. Проект Регламента содержит положения об организации работы постоянных комитетов Курултая, единой трехэтапной модели и дифференцированных сроках рассмотрения законопроектов, регулировании комплексного взаимодействия Курултая с Правительством и Қазақстан Халық Кеңесі.

Прямая трансляция заседания начнется в 10.00 по времени Астаны на телеканале Jibek Joly.

Напомним, первое заседание Курултая Республики Казахстан состоялось 28 августа. В состав Курултая вошли 145 депутатов от пяти политических партий: «Әділет», «Ауыл», Respublica, «Ақ жол» и ОСДП.

На заседании первой сессии Курултая I созыва депутаты избрали председателя Курултая и его заместителей, определили количество и наименования постоянных комитетов, а также проголосовали за их председателей.

Позже на заседании Бюро Курултая были определены направления деятельности постоянных комитетов Курултая по отраслям законодательства и курируемые ими государственные органы. Бюро также утвердило Правила аккредитации представителей СМИ при Курултае.

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