18 Июля 2022 08:25

Второе за сутки землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 18 июля 2022 года в 07 час 18 мин Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 332 км на юг от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.7. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 40.26° с.ш. 77.57° в.д. Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Ранее казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение в 685 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.

Фото из открытых источников