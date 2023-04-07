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Второе за сутки землетрясение произошло в Китае

Гульмира Байзакова
7 Апреля 2023, 22:39
Второе за сутки землетрясение произошло в Китае

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК в 21 час 44 минуты зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

Эпицентр землетрясения расположен в 435 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения 10.9. Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 41.83° с.ш. 81.86° в.д. Глубина 30 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

Как сообщалось, в 18 часов 17 минут было зарегистрировано землетрясение в 437 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая.
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