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    19:40, 16 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Второе за день землетрясение зафиксировали на территории Китая

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 16 сентября в 15:38 по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 348 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.6. Магнитуда MPV 4.0. Координаты эпицентра 42.19° с.ш. 80.93° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Сегодня казахстанские сейсмологи уже фиксировали землетрясение на территории Китае в 09:54 по времени Алматы.


    Теги:
    Землетрясение Китай Мировые новости для mail.ru
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