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Второе за день землетрясение произошло в Афганистане

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
11 Апреля 2023, 11:31
Второе за день землетрясение произошло в Афганистане Фото: ekonomigundemi.com.tr

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 11 апреля в 10 час 52 мин 40 сек по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 963 км на юго-запад от города Алматы на территории Афганистана. Энергетический класс землетрясения 11.3. Магнитуда MPV 5.3. Координаты эпицентра 36.62° с.ш. 69.58° в.д. Глубина 40 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Это уже второе за день землетрясение на территории Афганистана. Сегодня в 09:37 по времени Алматы сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4 балла.


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