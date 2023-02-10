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Второе за день землетрясение произошло недалеко от Алматы

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Февраля 2023, 16:00
Второе за день землетрясение произошло недалеко от Алматы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 10 февраля в 14 час 44 мин по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 113 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 7.9. Магнитуда MPV 3.4. Координаты эпицентра 42.38° с.ш. 76.12° в.д. Глубина 20 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Это уже второе за день землетрясение, зафиксированное недалеко от Алматы. В 11 часов 24 минуты казахстанские сейсмологи уже сообщали о землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр землетрясения располагался в 338 км на юго-запад от города Алматы на территории Кыргызстана.


Фото: EPA/Claudio Peri





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