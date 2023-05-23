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Второе за час землетрясение произошло в Китае

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
23 Мая 2023, 22:11
Второе за час землетрясение произошло в Китае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 23 мая в 21 час 18 мин по алматинскому времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 451 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.7. Магнитуда MPV 4.7. Координаты эпицентра 41.92° с.ш. 82.12° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Почти час назад землетрясение было зафиксировано в 455 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая.


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