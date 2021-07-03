Второе место заняла карагандинская сборная по академической гребле на чемпионате Казахстана

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау завершился чемпионат Казахстана по академической гребле. Соревнования по личному и командному зачетам прошли с 25 по 30 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В них приняли участие спортсмены из Карагандинской, Туркестанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областей и Нур-Султана.

По результатам личного зачета в копилке Карагандинской области семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.

В командном зачете карагандинская команда заняла второе место. На ее счету 11 золотых, 12 серебряных и восемь бронзовых медалей.

Первое место завоевала Туркестанская область, а третье – команда из Нур-Султана.