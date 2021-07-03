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    03:12, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Второе место заняла карагандинская сборная по академической гребле на чемпионате Казахстана

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    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау завершился чемпионат Казахстана по академической гребле. Соревнования по личному и командному зачетам прошли с 25 по 30 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В них приняли участие спортсмены из Карагандинской, Туркестанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областей и Нур-Султана.

    По результатам личного зачета в копилке Карагандинской области семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.

    В командном зачете карагандинская команда заняла второе место. На ее счету 11 золотых, 12 серебряных и восемь бронзовых медалей.

    Первое место завоевала Туркестанская область, а третье – команда из Нур-Султана.


    Теги:
    Спорт Карагандинская область
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