03:12, 03 Июль 2021 | GMT +6
Второе место заняла карагандинская сборная по академической гребле на чемпионате Казахстана
ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – В Темиртау завершился чемпионат Казахстана по академической гребле. Соревнования по личному и командному зачетам прошли с 25 по 30 июня, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В них приняли участие спортсмены из Карагандинской, Туркестанской, Павлодарской, Западно-Казахстанской областей и Нур-Султана.
По результатам личного зачета в копилке Карагандинской области семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали.
В командном зачете карагандинская команда заняла второе место. На ее счету 11 золотых, 12 серебряных и восемь бронзовых медалей.
Первое место завоевала Туркестанская область, а третье – команда из Нур-Султана.