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Вторичное жилье дешевеет в РК впервые с марта 2018 года

9 Января 2023, 14:34
Вторичное жилье дешевеет в РК впервые с марта 2018 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Впервые с марта 2018 года на рынке вторичного жилья наблюдается понижение цен. В месячном (декабрь 2022г. к ноябрю 2022г.) выражении перепродажа квартир снизилась на 1,5%, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

В частности, снижение цен было зарегистрировано в городах Астана (на 5,1%), Шымкент (на 2,7%) и Актау (на 1,6%).

Также арендная плата за благоустроенное жилье в декабре по сравнению с предыдущим месяцем подешевела на 1,6%. Цены на продажу нового жилья, напротив, подорожали на 0,4%.

За год (декабрь 2022г. к декабрю 2021г.) цены на квартиры вторичного рынка повысились на 21,6%, нового жилья – на 15,6%. Арендная плата за благоустроенное жилье в декабре 2022г. по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года повысилась на 45%.

В региональном разрезе цены на первичном рынке жилья в годовом выражении значительно подорожали в г. Актобе на 29,3%, г.Актау – на 26,6%, г.Семей – на 22,3%. На вторичном рынке жилья лидеры роста цен г.Семей (49,6%), г.Актобе (42,4%), г.Кызылорда (39,8%), г.Актау (39,3%), г.Талдыкорган (32,9%), г.Костанай (32,4%), а на рынке аренды жилья – г. Алматы (70,5%), г.Костанай (54,6%), г.Караганда (53,1%).


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