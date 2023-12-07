РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:23, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Вторая волна кори началась в Кыргызстане

    вакцинация
    Фото: iStock

    В Кыргызстане отмечается вторая волна кори. Активная циркуляция заболеваемости наблюдается в Бишкеке, Джалал-Абадской и Чуйской областях, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По данным Республиканского центра иммунопрофилактики, с начала года в стране зарегистрировано 5162 случая заболеваемости корью, из них лабораторно выявленных - 1627, клинически подтверждены – 1231 и 2304 эпидемиологически связанные случаи с интенсивным показателем на 100 000 населения (75,0).

    Отмечается, что с 27 ноября по 3 декабря т.г. случаи кори не зарегистрированы в Оше, Ошской, Нарынской и Иссык-Кульской областях.

    Рост заболеваемости вызван низким охватом иммунизацией детей. Накопились восприимчивые дети, пропустившие плановые прививки по возрасту. Кроме того, низкий охват связан с увеличением количества отказников от профилактических прививок, с усилением внешней и внутренней миграции в городах Бишкек и Ош, где дети мигрантов не прикрепляются в организации здравоохранения.

    Для локализации вспышки кори в организованных коллективах проводится дополнительная иммунизация против кори и краснухи, медицинскими работниками усиленно проводится мониторинг по активным очагам.

    Теги:
    Корь Кыргызстан Мировые новости Центральная Азия
    Гульмира Абдрахманова
    Автор
    Гульмира Абдрахманова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!