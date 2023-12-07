Вторая волна кори началась в Кыргызстане

В Кыргызстане отмечается вторая волна кори. Активная циркуляция заболеваемости наблюдается в Бишкеке, Джалал-Абадской и Чуйской областях, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

По данным Республиканского центра иммунопрофилактики, с начала года в стране зарегистрировано 5162 случая заболеваемости корью, из них лабораторно выявленных - 1627, клинически подтверждены – 1231 и 2304 эпидемиологически связанные случаи с интенсивным показателем на 100 000 населения (75,0).

Отмечается, что с 27 ноября по 3 декабря т.г. случаи кори не зарегистрированы в Оше, Ошской, Нарынской и Иссык-Кульской областях.

Рост заболеваемости вызван низким охватом иммунизацией детей. Накопились восприимчивые дети, пропустившие плановые прививки по возрасту. Кроме того, низкий охват связан с увеличением количества отказников от профилактических прививок, с усилением внешней и внутренней миграции в городах Бишкек и Ош, где дети мигрантов не прикрепляются в организации здравоохранения.

Для локализации вспышки кори в организованных коллективах проводится дополнительная иммунизация против кори и краснухи, медицинскими работниками усиленно проводится мониторинг по активным очагам.