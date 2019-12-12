Вторая в мире компания по производству мяса приходит в Казахстан

НУР-СУЛТАН. КАЗИФОРМ – Компания «Тайсон фудс» принесет в Казахстан технологии и рабочие места. Об этом сообщил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр ответил на вопрос журналиста по поводу подписания контракта с компанией «Тайсон фудс» - одним из крупнейших поставщиков мясной продукции, во время визита казахстанской делегации во главе с Премьер-Министром в США.

«Что надо знать об этой компании? «Тайсон фудс» является второй в мире компанией по объему производства мяса. При этом, производственные предприятия компании находятся только в трех странах – США, Китае и Индии. Мы будем четвертой. Они намерены построить современный мясоперерабатывающий комплекс на территории Казахстана, который будет производить около двух тысяч голов в сутки. Объем инвестиций составляет до 500 миллионов долларов. Хотелось бы сказать, что планируется и открытие заводов в Казахстане. Это очень важно. Также важно понимать, что приход такого инвестора в нашу страну – это серьезный сигнал для деловых кругов всего мира. Это определенный «знак качества», - сказал Д.Абаев.

По его словам, предприятия «Тайсон фудс» в Казахстане будут работать на экспорт продукции на рынки стран ближнего и дальнего зарубежья. Для этого была проделана большая и кропотливая работа казахстанскими специалистами, прежде всего по согласованию ветеринарных требований. Эксперты ООН и Всемирного банка включают Казахстан в топ-5 стран, обладающих наибольшим потенциалом в развитии сельского хозяйства, которые в будущем будут кормить планету. «Тайсон фудс» принесет в Казахстан свой бренд, технологии, высокую квалификацию, рабочие места и налоговые поступления.