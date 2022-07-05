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Вторая тройня родилась с начала года в Актау
5 Июля 2022 18:58

Вторая тройня родилась с начала года в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В последних числах июня в Мангистауском областном перинатальном центре «Мать и дитя» родилась тройня – вторая в этом году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

Многодетная Амангуль Тасыбекова в очередной раз стала мамой мальчика и двух девочек. Детей назвали Нурым, Гулим и Айым.

Сегодня, 5 июля, после курса необходимого выхаживания новорожденных, маму с детьми выписали домой. По словам сотрудников центра «Мать и дитя», это вторая тройня, которая родилась в этом году.
«Это мои четвертые роды. Когда мы узнали о том, что будет тройня, приятно удивились, так как со стороны супруга имеется наследственная предрасположенность. Дома моих малышей ждут братья и сестра, всего в семье семеро детей. В период беременности и родов я чувствовала себя хорошо. Роды прошли без осложнений. Я очень счастлива. Сегодня мы выписываемся домой, - сообщила Амангуль Тасыбекова.
По словам Гулзады Сарбалаевой, заведующей отделением ОПЦ, малыши появились с помощью кесарева сечения.

«Мама родила на сроке 33 недели. Девочка родилась первой весом 2,280 кг, вторым появился мальчик весом 2,250 кг и третьей снова девочка с весом 1,880 кг. На сегодня состояние детей и матери удовлетворительное, - сказала врач.
С начала года в областном перинатальной центре родились 4 319 малышей, из них 85 - это двойни, две - тройни.





Фото: flipboard.com


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