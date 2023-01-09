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Вторая смена для учащихся школ и колледжей пройдет в онлайн-формате в Астане

9 Января 2023, 11:13
Вторая смена для учащихся школ и колледжей пройдет в онлайн-формате в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На дистанционный формат обучения переведена вторая смена в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного управления образования.

«В связи с ухудшением погодных условий 9 января 2023 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей второй смены переходят на дистанционный формат обучения», - говорится в сообщении пресс-службы столичного управления образования.


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