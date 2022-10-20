РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    23:56, 19 Октябрь 2022 | GMT +6

    Вторая ракетка Казахстана вышел в третий круг турнира в Чили

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов провел матч второго круга на турнире одиночного разряда мужского «Челленджера» в Кокимбо (Чили) и одержал победу над соперником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    В игре с аргентинским теннисистом Николасом Кикером (202 ракетка мира) казахстанец одержал победу в трех сетах со счетом 6:4, 1:6, 6:4. Матч продлился три часа и 49 минут. Во время игры Скатов (158 ракетка мира) не исполнил ни одну подачу навылет и совершил пять двойных ошибок, а также выиграл четыре очка и три гейма подряд.

    Матч прошел на стадии 1/8 финала.

    В начале октября Тимофей Скатов выиграл турнир серии «Челленджер» в Парме и поднялся на 57 позиций в рейтинге АТР, что является вторым показателем среди казахстанцев после Александра Бублика.


    Фото: sports.kz

    Теги:
    Спорт Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Жители ЖК «Аккент» вернулись в свои квартиры после пожара в Алматы
    Сегодня, 22:51
    Мать оставленного в чайхане младенца нашли в Актобе
    Сегодня, 22:22
    Казахстан за день не смог завоевать медалей на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!