Вторая ракетка Казахстана вышел в третий круг турнира в Чили

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский теннисист Тимофей Скатов провел матч второго круга на турнире одиночного разряда мужского «Челленджера» в Кокимбо (Чили) и одержал победу над соперником, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В игре с аргентинским теннисистом Николасом Кикером (202 ракетка мира) казахстанец одержал победу в трех сетах со счетом 6:4, 1:6, 6:4. Матч продлился три часа и 49 минут. Во время игры Скатов (158 ракетка мира) не исполнил ни одну подачу навылет и совершил пять двойных ошибок, а также выиграл четыре очка и три гейма подряд.

Матч прошел на стадии 1/8 финала.

В начале октября Тимофей Скатов выиграл турнир серии «Челленджер» в Парме и поднялся на 57 позиций в рейтинге АТР, что является вторым показателем среди казахстанцев после Александра Бублика.





Фото: sports.kz