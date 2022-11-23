Вторая ракетка Казахстана неожиданно проиграл на старте турнира в Валенсии

23 Ноября 2022, 00:48

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Теннисист из Казахстана Тимофей Скатов (146-я ракетка мира) провел матч первого круга на турнире одиночного разряда мужского «Челленджера» в Валенсии (Испания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В игре с болгарским теннисистом Адрианом Андреевым (207-я ракетка мира) казахстанец потерпел поражение в двух сетах со счетом 4:6, 5:7. Матч продлился один час и 56 минут.

Во время игры Скатов исполнил одну подачу навылет и совершил одну двойную ошибку, а также выиграл восемь очков и два гейма подряд.

В начале октября Скатов выиграл турнир серии «Челленджер» в итальянской Парме и поднялся сразу на 57 позиций в рейтинге АТР, что является вторым показателем среди казахстанцев после Александра Бублика.