Вторая «противопожарная» остановка появилась в Акмолинской области

10 Января 2023, 22:12

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ – Вторая остановка, призванная научить жителей и гостей региона мерам противопожарной безопасности, появилась в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе ДЧС, по ул. М. Ауезова в городе Атбасаре появилась остановка, где можно обучаться мерам пожарной безопасности.

«Остановка является подарком для жителей города. Она предназначена для информирования и обучения населения мерам безопасности при чрезвычайных ситуациях», - пояснили в ведомстве.

«Идея открытия остановки принадлежит личному составу органов гражданской защиты Атбасарского района. Таким образом мы хотим привлечь внимание жителей Атбасара к вопросам соблюдения правил пожарной безопасности, правил поведения в зимний период, паводковый период, в сезон охоты и рыбной ловли. Стенды будут обновляться в зависимости от сезона», – отметил начальник ОЧС Атбасарского района Ерболат Ашкенов.

В конце прошлого года была установлена такая же информативная остановка в виде пожарного автомобиля в городе Щучинске Бурабайского района Акмолинской области.

Фото: пресс-служба ДЧС Акмолинской области.