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Вторая победа подряд у ФК «Тараз»

Автор:  
Галина Скрипник
11 Июня 2023, 03:26
Вторая победа подряд у ФК «Тараз»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Зрелищную и результативную игру продемонстрировала футбольная команда «Тараз» в матче Первой лиги с командой «Кайрат – Жастар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В очередном туре национального первенства Первой лиги футболисты «Тараза» на своем поле встречались с алматинской командой «Кайрат – Жастар».

В интересной игре хозяева продемонстрировали зрелищную игру и уже в начале матча забили два гола усилиями Асылбека Асана и Бауыржана Рахмета. В конце тайма пенальти четко реализовал капитан таразцев Ерсултан Калдыбеков.

Однако во втором тайме кайратовцы вернулись в игру, забив два гола. Но красивейший гол Бауыржана Рахмета с дальней дистанции снял все вопросы о победителе матча.

В очередном туре первенства Первой лиги футболисты «Тараза» обыграли «Кайрат – Жастар» со счётом 4:2.

Как сообщили в пресс-службе ФК «Тараз», жамбылская команда одержала вторую победу подряд и с 13-ю очками поднялась на десятое место в турнирной таблице.


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