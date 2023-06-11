Вторая победа подряд у ФК «Тараз»

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Зрелищную и результативную игру продемонстрировала футбольная команда «Тараз» в матче Первой лиги с командой «Кайрат – Жастар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В очередном туре национального первенства Первой лиги футболисты «Тараза» на своем поле встречались с алматинской командой «Кайрат – Жастар».

В интересной игре хозяева продемонстрировали зрелищную игру и уже в начале матча забили два гола усилиями Асылбека Асана и Бауыржана Рахмета. В конце тайма пенальти четко реализовал капитан таразцев Ерсултан Калдыбеков.

Однако во втором тайме кайратовцы вернулись в игру, забив два гола. Но красивейший гол Бауыржана Рахмета с дальней дистанции снял все вопросы о победителе матча.

В очередном туре первенства Первой лиги футболисты «Тараза» обыграли «Кайрат – Жастар» со счётом 4:2.

Как сообщили в пресс-службе ФК «Тараз», жамбылская команда одержала вторую победу подряд и с 13-ю очками поднялась на десятое место в турнирной таблице.