Вторая ПЦР-лаборатория введена в строй в Вооруженных Силах РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На базе Санитарно-эпидемиологического центра Вооруженных Сил в Нур-Султане начала функционировать ПЦР-лаборатория, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
С момента введения санитарно-эпидемиологических мер в стране, это уже вторая лаборатория, созданная в Вооруженных силах. Они дают возможность оборонному ведомству самостоятельно обеспечить личный состав необходимым объемом ПЦР-диагностики, которая отличается высокой точностью.
Кроме анализов на коронавирусную инфекцию лабораторное оборудование дает возможность идентифицировать более 300 возбудителей заболеваний. Его производительность – до 150 анализов в сутки. Время ожидания результата не превышает 8 часов.
Работа лаборатории позволяет обеспечить более широкий охват обследования личного состава, членов их семей. В первую очередь тестированию будут подвергаться те, кто задействован в мероприятиях по борьбе с распространением инфекции.
Следует отметить, что лаборатория открыта без привлечения бюджетных средств, при поддержке отечественной многопрофильной холдинговой компании «Lancaster Group».
В первый день работы лаборатории министр обороны генерал-лейтенант Нурлан Ермекбаев ознакомился с ее оснащением и условиями труда медицинского персонала.
- Доктор о коронавирусе: Человек особенно заразен в начальной стадии
- Запрет на передвижение в ночное время из-за коронавируса вводится в Грузии
- Парк коммунальных служб Нур-Султана пополнится новой спецтехникой
- Более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом выявляют в России второй день подряд
- 700 человек были прописаны в комнате столичного общежития
- Роль библиотек нового формата обсудили в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана