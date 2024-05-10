Вторая мировая война: до 22 июня 1941 года и после 9 мая 1945 года

В этом году отмечается 79-я годовщина окончания самой страшной войны в истории человечества, случившейся в ХХ веке. Мы отсчитываем начало этого кровопролития с нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года, а его окончанием считаем подписание Акта о безоговорочной капитуляции в ночь с 8 на 9 мая 1945 года. Однако Вторая мировая война началась несколько раньше, передает корреспондент агентства Kazinform.

Предпосылки войны

В Германии, потерявшей часть своих земель в ходе Первой мировой войны 1914 - 1918 годов, в послевоенное время стала набирать вес Национал-социалистическая немецкая рабочая партия. За короткое время партия превратилась в мощную политическую силу, что способствовало приходу к власти в 1933 году Адольфа Гитлера.

Фото: Holocaust Encyclopedia

В декабре 1933 года правительства Франции и СССР выступили с предложением заключить Договор о коллективной безопасности в Европе. Было предложено присоединиться к Договору Германии, Великобритании, Финляндии, Чехословакии, Польше, Эстонии, Латвии и Литве. Проект Договора был назван «Восточный пакт». Этот пакт не был заключен в связи с тем, что к нему отказались присоединиться Германия и Польша. В марте 1934 года Польша заключила с Германией договор о ненападении. Это считается одним из первых достижений правительства Гитлера во внешней политике. В 1935 году Германия окончательно прекратила соблюдение военных статей Версальского мирного договора 1919 года. В стране была введена всеобщая военная обязанность, началось массовое вооружение армии.

23 августа 1939 года в Москве был подписан договор о ненападении между СССР и Германией. Документ был заверен министрами иностранных дел обеих стран Вячеславом Молотовым и Иоахимом фон Риббентропом. Он в истории известен под названием «Пакт Молотова-Риббентропа». В соответствии с договором, стороны обязались отказаться от нападения друг на друга, и если одна из них станет объектом военных действий с третьей стороны, сохранять нейтралитет. Участники договора отказались от «союзных отношений с другими державами, прямо или косвенно направленными против другой стороны».

Договор состоял из следующих 7 кратких статей:

– статья 1 – стороны отказываются от нападения друг на друга;

– статья 2 – стороны не поддерживают нападение третьей страны на другую сторону;

–статья 3 – стороны не присоединяются к военному союзу, направленному против другой стороны;

– статья 5 – предлагает решать конфликты мирным путем;

– статья 6 – указан срок действия договора;

– статьи 3 и 7 – только вопросы технического характера.

Следует отметить, что к договору прилагался дополнительный секретный протокол. В нем были предусмотрены интересы сторон, касающиеся Восточной Европы, то есть, в Протоколе Латвия, Эстония, Финляндия, восточные регионы, входящие в Польское государство, и Бессарабия вошли в сферу интересов СССР, а Литва и западная часть Польши – в сферу интересов Германии.

1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу. 17 сентября того же года советские войска также вошли на территорию Польши. Территориальное разделение Польши между СССР и Германией завершилось подписанием договора о дружбе и границах 28 сентября 1939 года, и дополнительного протокола к нему от 4 октября того же года. В 1940 году СССР присоединил к себе Балтийское побережье, Бессарабию и Северную Буковину, а также часть финской территории.

22 июня 1941 года Германия внезапно напала на Советский Союз. Война продолжалась в течение 6 лет, в основном между двумя блоками, а именно агрессивными государствами во главе с Германией, Италией, Японией, и противной стороной во главе с СССР, США, Великобританией, Францией и Китаем.

В этой войне участвовали государства всех пяти континентов. В результате погибли около 55 миллионов человек, нанесенный ею экономический ущерб на мировом уровне составил 4 триллиона долларов США. Только в СССР было разрушено 1 710 городов и поселков, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи заводов и фабрик.

Вторая мировая война проходила, в основном, на 5 фронтах. Первый – в Восточной Европе, то есть, между СССР и Германией. Второй – в Западной Европе, между Англией, Францией и Германией. Третий – на территории Средиземноморья между такими странами, как Италия, Греция, Албания, Северная Африка. Четвертый – в Африке между Эфиопией, Сомали, Кенией, Суданом и другими странами. Пятый – в бассейне Тихого океана или на территории Юго-Восточной Азии с участием Японии, Америки, Китая, Советского Союза.

Вклад Казахстана в победу

Из ушедших из нашей республики на фронт 1,4 млн человек более половины не вернулись. Все они активно участвовали в боевых действиях. За героизм, проявленный на полях сражений Второй мировой войны, сотни тысяч бойцов из Казахстана награждены военными орденами и медалями СССР. Более 500 казахстанцев стали Героями Советского Союза. В их числе дочери казахского народа пулеметчица Маншук Маметова и снайпер Алия Молдагулова.

Четверо военных летчиков из Казахстана – Талгат Бегельдинов, Леонид Беда, Иван Павлов, Сергей Луганский стали дважды Героями Советского Союза.

Известно, что особую роль в сражении за Москву, начавшемся в сентябре 1941 года, сыграла 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала И.В.Панфилова, сформированная в Казахстане. 16 ноября Панфиловская дивизия вступила в сражение, ставшее легендой Второй мировой войны. В этой битве 28 панфиловцев встали на пути немецкого танкового батальона у разъезда Дубосеково и остановили врага, уничтожив более 20 танков.

Фото: Kazinform

30 апреля 1945 года лейтенант Рахимжан Кошкарбаев из Казахстана и рядовой Григорий Булатов из России первыми водрузили знамя Победы на Рейхстаг.

Казахстан стал также мощным арсеналом для фронта. Экономика республики была перенаправлена на военные нужды. Казахстан стал лидером по производству нужных военной промышленности меди, свинца, висмута, молибдена, полиметаллов. Оборонные заводы Казахстана освоили производство новых видов оружия, снарядов, мин и других изделий военного назначения. Сельское хозяйство Казахстана обеспечивало фронт продовольствием, промышленность – необходимым сырьем. Из 10 пуль, выпущенных во врага, 9 были отлиты из казахстанского свинца. На фронт были отправлены 1 500 вагонов одежды и продовольствия, собранных населением республики.

Последний этап войны

С 17 июня по 2 августа 1945 года проходила Потсдамская конференция, на которой были принято решение о разоружении Германии. Кроме того, Японии, бывшей союзником Германии, было предъявлено требование о капитуляции. Но Правительство Японии не подчинилось этому требованию. Так начался решающий этап Второй мировой войны.

6 августа 1945 года бомбардировщик Военно-воздушных сил США В-29 сбросил на японский город Хиросиму атомную бомбу «Малыш», мощностью 13-18 килотонн в тротиловом эквиваленте. Через 3 дня на город Нагасаки была сброшена атомная бомба «Толстяк», мощностью 19-21 килотонна в тротиловом эквиваленте. От взрывов этих бомб моментально погибли 80 тысяч человек. К концу 1945 года число погибших от последствий атомных взрывов жителей Хиросимы достигло 90-166 тысяч человек, Нагасаки – 60-80 тысяч человек.

Фото: Йосуке Ямахата

В день, когда была сброшена атомная бомба на Нагасаки, советские войска совместно в вооруженными силами Монголии вступили в войну с Японией. Красная армия освободила Северо-Восточный Китай, Северную Корею, Сахалин и Курильские острова.

В целом, очевидно, что мощность атомных бомб побудила Правительство Японии отказаться от продолжения войны. 14 августа 1945 года японский император Хирохито согласился с безоговорочной капитуляцией Японии. О капитуляции Японии было объявлено через день после этого.

Акт о капитуляции Японии, официально завершившей Вторую мировую войну, был подписан 2 сентября 1945 года.