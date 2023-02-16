Вторая авария произошла на одном и том же водопроводе в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на юго-восточном водоводе, произошла авария. Вторая - с начала года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы городского акимата, повреждение трубы диаметром 800 мм обнаружили в районе улицы Универсальной. В конце января на этом же водоводе уже устраняли аварию. Тогда она произошла по улице 314-й стрелковой дивизии.

«Задвижки закрыты, ведутся работы по устранению повреждения. Задействованы 15 единиц техники и 35 человек. На период устранения аварии будет снижено давление в Рабочем поселке, микрорайонах «Береке» и «Привокзальном». Будет организован подвоз воды. Время и места будет сообщено позднее», - прокомментировали в пресс-службе.

Сколько времени потребуется на устранение аварии, в горакимате не сообщили.

Это пятая авария на водопроводе за нынешний зимний период. В ноябре крупное повреждение произошло на улице М.Жумабаева, еще одно на этой же улице – в начале декабря. В конце декабря – по улице 314-й стрелковой дивизии.

Износ водопроводных и канализационных сетей в Петропавловске превышает 50%.

Кадр из видео/