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ВТО отменила заседания из-за обнаружения коронавируса у сотрудника

11 Марта 2020 16:58
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ВТО отменила заседания из-за обнаружения коронавируса у сотрудника

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Всемирная торговая организация отменила все заседания по меньшей мере до 20 марта из-за заражения сотрудника организации коронавирусом COVID-19. Такое решение принял генеральный директор ВТО Роберто Азеведо, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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«Генеральный директор Роберто Азеведо сообщил членам ВТО, что с 11 марта все заседания в ВТО будут приостановлены до 20 марта. Это решение последовало после подтверждения заражения одного сотрудника вирусом COVID-19», - сообщается на сайте международной организации.

«Мы очень серьезно относимся к здоровью сотрудников секретариата и наших членов, поэтому мы предприняли этот беспрецедентный шаг, - сказал Азеведо. - Мы внимательно следим за ситуацией и примем все необходимые меры для защиты здоровья и безопасности».

«Мы будем постоянно следить за ситуацией и вновь рассмотрим это решение до конца следующей недели», - отметил он.


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Ключевые слова: ВТО, Евросоюз, Пневмония в Китае,
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Автор:

Тимур Дюсекеев

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