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Всю ночь искали заблудившегося в буран рыбака в Акмолинской области

18 Января 2022 14:00
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Всю ночь искали заблудившегося в буран рыбака в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Есильском районе Акмолинской области трое друзей, проигнорировав СМС-предупреждение о предстоящем буране, решили выехать на рыбалку. Один из товарищей заблудился в поле и всю ночь провел в палатке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По сообщению пресс-службы ДЧС Акмолинской области, в минувшие выходные в регионе сложилась сложная метеорологическая обстановка. В такую непогоду в Есильском районе трое друзей отправились на рыбалку. Ближе к ночи один из рыбаков при возвращении к автотранспорту отстал от друзей и потерялся в поле, в районе плотины «Соленая балка». Рыбаки пытались самостоятельно искать друга, после безуспешных попыток позвонили спасателям.

Спасатели совместно с полицейскими, местными исполнительными органами организовали штаб на месте поисков и ночь напролет искали мужчину, мобильной связи с рыбаком не было.

«В 22 часа 16 января к спасателям поступил звонок о помощи, незамедлительно мы выехали на поиски. Всю ночь искали мужчину. К утру рыбак вышел навстречу к поисковой группе. Как оказалось, после того как он потерял ориентир, рыбак принял решение не идти по бурану, а, собрав палатку, переночевать в ней. Палатку замело снегом, поэтому спасатели не нашли мужчину ночью. Мужчина был передан карете скорой помощи, состояние его удовлетворительное», – рассказал начальник отдела ЧС Есильского района Ержан Каппасов.


Рыбак Петр Николаев поделился, что утром увидел проблесковые маячки и пошел навстречу.

«Хочу выразить благодарность спасателям, которые производили мои поиски», - добавил мужчина.

Всего в Акмолинской области с начала зимнего периода силами подразделений департамента из снежных заносов спасено более 50 человек, из них 10 детей. Эвакуировано с трасс области больше 200 человек. Отбуксировано на отчищенный участок проезжей части более 20 автомашин. Жертв и пострадавших за это время не зарегистрировано.


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#Акмолинская область   #Происшествия   #МЧС  
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Автор:

Оксана Матасова

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