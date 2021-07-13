Всю ночь искали 14-летнего подростка в лесу в Акмолинской области

БУЛАНДЫ. КАЗИНФОРМ – Ушедший встречать скот 14-летний подросток заблудился в лесу в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции региона, 9 июля в 00:55 часов в дежурную часть отдела полиции Буландынского РОП поступило заявление от 36-летней жительницы одного из аулов района. Женщина сообщила, что ее 14-летний племянник около 22:00 часов вышел во двор, и о его местонахождении женщине ничего не было известно.

«Прибывшими на место проживания заявителей сотрудниками полиции были опрошены родственники пропавшего, его друзья, а также возможные очевидцы исчезновения подростка. Ориентировки с приметами несовершеннолетнего были направлены во все соседние отделы полиции. Стражи порядка провели подворный обход и обход близлежащих к населенному пункту территорий. В результате мальчик был обнаружен к утру в лесу и возвращен домой. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», - рассказали в ведомстве.

По словам подростка, он отправился встречать домашний крупный рогатый скот и заблудился в лесу.