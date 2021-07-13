РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:44, 12 Июль 2021 | GMT +6

    Всю ночь искали 14-летнего подростка в лесу в Акмолинской области

    None
    None
    БУЛАНДЫ. КАЗИНФОРМ – Ушедший встречать скот 14-летний подросток заблудился в лесу в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции региона, 9 июля в 00:55 часов в дежурную часть отдела полиции Буландынского РОП поступило заявление от 36-летней жительницы одного из аулов района. Женщина сообщила, что ее 14-летний племянник около 22:00 часов вышел во двор, и о его местонахождении женщине ничего не было известно.

    «Прибывшими на место проживания заявителей сотрудниками полиции были опрошены родственники пропавшего, его друзья, а также возможные очевидцы исчезновения подростка. Ориентировки с приметами несовершеннолетнего были направлены во все соседние отделы полиции. Стражи порядка провели подворный обход и обход близлежащих к населенному пункту территорий. В результате мальчик был обнаружен к утру в лесу и возвращен домой. Его жизни и здоровью ничего не угрожает», - рассказали в ведомстве.

    По словам подростка, он отправился встречать домашний крупный рогатый скот и заблудился в лесу.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Акмолинская область
    Сейчас читают
    Сегодня, 08:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Сегодня, 07:00
    2 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    «Барыс» назвал состав на выездные матчи КХЛ
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!