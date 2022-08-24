Вся мединформация о гражданах РК появится в разделе «Егов.Здоровье»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прорабатывается новый раздел «Егов.Здоровье», который будет содержать в себе расширенную информацию для населения по статусу донорства, электронным рецептам, медотводам, учету беременных и диспансеризации, госпитализации, результатам лабораторных исследований и больничным листам. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Министерстве здравоохранения РК обсудили ход исполнения поручений Главы государства под председательством заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова.

Вице-министр здравоохранения РК Бейбут Есенбаев информировал о расширении единого хранилища результатов лабораторных исследований, онлайн мониторинге индикаторов, создании модуля «Медицинские отводы».

«Реализация сервиса обмена клиническими данными между медицинскими организациями даст оперативный доступ к результатам клинических обследований и возможность исключения бумажных носителей. Данное решение снимет вопрос передачи клинических данных между разными медицинскими информационными системами», - отметил вице-министр.

На данный момент запуск единого классификатора лекарственных средств и медицинских изделий находится на стадии завершения.

«В настоящее время сформирована база данных вакцинированных против КВИ. В текущем году запланированы работы по расширению в части включения других видов вакцинации. После реализации данного функционала появится возможность мониторинга вакцинированного населения от всех заболеваний, в том числе учет распределения вакцин», - сообщил Б. Есенбаев.

«Вся информация касательно здравоохранения будет консолидирована в одном разделе и доступна населению. Гражданин будет иметь быстрый доступ к своим медицинским данным, что обеспечит прозрачность оказания медицинской помощи», - подчеркнул вице-министр.

Также на заседании было рассмотрено проведение и исполнение мероприятий по централизации закупа медицинской техники. Доклад представила управляющий директор АО «СК-Фармация» Нуржан Кансултан.

Она сообщила, что проведена работа по подготовке нормативно-правовой базы, разработке модуля подачи заявок на централизованный закуп медтехники заказчиками на портале Единой фармацевтической информационной системы, проведено обучение специалистов управлений здравоохранения регионов.

В настоящее время Единым дистрибьютором проводится работа по приему заявок на централизованный закуп медицинской техники. Так, на сегодняшний день подлежит закупу 180 единиц медицинской техники стоимостью свыше 20 млн тенге за единицу, из них поданы заявки от заявителей на 159 единицы медицинской техники.