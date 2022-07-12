12 Июля 2022 15:32

Вся история происходит общими усилиями благодаря Казахстану – Елена Рыбакина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Чемпионка Уимблдона-2022, первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина ответила на вопрос журналистов о том, почему выбрала Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В тот момент, это было почти пять лет назад, так получилось, что у меня стоял острый вопрос: что делать дальше? Мне было лет 17-18. Нужно было решать - либо я пытаюсь играть и остаюсь в профессиональном спорте, либо вопрос учебы. Из-за того, что я хорошо выступала на юниорских турнирах и больших шлемах и заканчивала третий юниорский год, мне предлагали учиться в Америке. Очень хорошие университеты, и очень многие юниоры, естественно, выбирают этот путь. Так получилось, что я неплохо сыграла свой первый турнир. Поступило предложение от Казахстана. Мне кажется, это такой момент, где мне очень повезло, совпало по времени. Мы нашли друг друга, и в итоге очень рада, что мое путешествие продолжается именно с Казахстаном. Вся история происходит общими усилиями благодаря Казахстану», - сказала первая ракетка страны.

Чемпионка Уимблдона-2022 еще раз поблагодарила всех за поддержку.

«Я ее всегда чувствовала на протяжении всего времени, несмотря на то, что очень редко удается приехать», - призналась она.

Вчера ночью первая ракетка Казахстана, чемпионка Уимблдона-2022 в одиночном разряде Елена Рыбакина прибыла в Нур-Султан. Болельщики, близкие и родители спортсменки, жители столицы с букетами цветов и громкими аплодисментами встретили ее в аэропорту.

В финале Открытого чемпионата Великобритании в матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23 строчка в мировом рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась один час и 50 минут.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана за победу на турнире в пользу благотворительности, а вот вознаграждение от государства за победу на Уимблдоне не предусмотрено.

Часть премии от Федерации теннисистка пожертвует в приют для животных, большая часть средств пойдет на поддержку юниоров.