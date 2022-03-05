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    22:10, 04 Март 2022 | GMT +6

    Вся информация о проблемах бизнеса доводится до Правительства – Нариман Абильшаиков

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вся информация о проблемах бизнеса доводится до Правительства. Об этом сообщил и.о председателя правления НПП РК «Атамекен» Нариман Абильшаиков в ходе прямого эфира о работе оперативного штаба по антикризисным мерам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, ситуация в стране стабильная. Но ситуация у ближайших соседей другая, мы все видим эти последствия. Если на этот вопрос смотреть не с политической, а с экономической стороны, какой ущерб нанесет эта ситуация малому бизнесу? Попробую объяснить, как повлияют на Казахстан антироссийские санкции. Со 2 марта начал работать оперативный штаб. За два дня поступило более 200 сообщений. В частности, предприниматели, которые готовятся к весенним посевным работам, говорят о том, что заказывали в Украине запчасти к технике и другую продукцию», – сказал Н.Абильшаиков.

    По его словам, это очень важный вопрос. За последние 10 дней на Россию наложено более 50 санкций. Для наложения санкций нужен лишь один документ, а для их снятия потребуются годы.

    «В такой трудный период с целью защиты интересов казахстанских предпринимателей начал свою работу оперативный штаб. Со вчерашнего утра наши коллеги собрали информацию о проблемах в областях, районах селах. Мы всю эту информацию доводим до Правительства. Поэтому штаб будет продолжать свою работу до решения проблем», – отметил Н. Абильшаиков.

    Теги:
    Правительство РК Бизнес Экономика
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