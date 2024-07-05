Вступление Беларуси в ШОС - это новый этап интеграции в Евразийском регионе, считает эксперт 

Ерик Батырханов, независимый эксперт, подчеркивает, что вступление Беларуси в ШОС является значительным шагом в углубление интеграции в Евразийском регионе, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Вступление Беларуси в ШОС рассматривается как значительный шаг в углубление политической и экономической интеграции страны в Евразийском регионе. Это также отражает стремление Беларуси верифицировать свои международные связи и укрепить безопасность через многостороннее сотрудничество. В целом, это хороший шаг в направлении более тесной координации. Таким образом, добавлен новый член, с которым можно сотрудничать в экономике и культурном обмене. Также стоит учитывать его географическое положение, близкое к восточной Европе,- говорит эксперт.

По его мнению, расширение ШОС способствует усилению международного влияния организации и ее способности эффективно реагировать на глобальные вызовы.

- В текущем контексте, помимо глав государств-членов, в саммите ШОС также участвовали партнеры и наблюдатели, это играет ключевую роль в расширении геополитического охвата и открывает новые регионы для сотрудничества. Это создает более широкую сеть взаимодействия и обмена опытом, - отмечает Ерик Батырханов.

Он также выделил одну из ключевых инициатив, которая, по его мнению, была принята на саммите.