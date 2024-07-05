РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:45, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Вступление Беларуси в ШОС - это новый этап интеграции в Евразийском регионе, считает эксперт 

    Ерик Батырханов
    Фото: из личного архива

    Ерик Батырханов, независимый эксперт, подчеркивает, что вступление Беларуси в ШОС является значительным шагом в углубление интеграции в Евразийском регионе, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    - Вступление Беларуси в ШОС рассматривается как значительный шаг в углубление политической и экономической интеграции страны в Евразийском регионе. Это также отражает стремление Беларуси верифицировать свои международные связи и укрепить безопасность через многостороннее сотрудничество. В целом, это хороший шаг в направлении более тесной координации. Таким образом, добавлен новый член, с которым можно сотрудничать в экономике и культурном обмене. Также стоит учитывать его географическое положение, близкое к восточной Европе,- говорит эксперт. 

    По его мнению, расширение ШОС способствует усилению международного влияния организации и ее способности эффективно реагировать на глобальные вызовы. 

    - В текущем контексте, помимо глав государств-членов, в саммите ШОС также участвовали партнеры и наблюдатели, это играет ключевую роль в расширении геополитического охвата и открывает новые регионы для сотрудничества. Это создает более широкую сеть взаимодействия и обмена опытом, - отмечает Ерик Батырханов. 

    Он также выделил одну из ключевых инициатив, которая, по его мнению, была принята на саммите. 

    - Стоит отметить основную, признанную всеми инициативу за мировое единство, справедливость и согласие, которая была предложена Главой нашего государства в рамках саммита ШОС. Она отражает стремление Шанхайской организации сотрудничества  активизировать усилия в области международной безопасности через политические и дипломатические меры, избегая конфликтных подходов. Эта инициатива укрепляет роль ШОС на международной арене как эффективного инструмента для регулирования конфликтов и предотвращения новых угроз, - добавил эксперт. 

    Теги:
    ШОС Саммит ШОС Международные отношения Интеграция и партнерство
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
    Сейчас читают
    telegram