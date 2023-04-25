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Вступивший в ЧВК «Вагнер» казахстанец не был годен к военной службе в РК - Минобороны

Автор:  
Серик Сабеков
25 Апреля 2023, 13:46
Вступивший в ЧВК «Вагнер» казахстанец не был годен к военной службе в РК - Минобороны Фото: ortcom.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК генерал-майор Каныш Абубакиров на брифинге в Службе центральных коммуникаций высказал мнение о казахстанце, вступившем в частную военную компанию «Вагнер», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представитель СМИ поинтересовался у представителей Минобороны о 23-летнем казахстанце, который добровольно подписал контракт с ЧВК «Вагнер».

«Какие меры будут приняты, чтобы этого неприятного события не произошло в других регионах?», - спросил журналист.

По словам Каныша Абубакирова, в свое время он был признан непригодным для выполнения долга в составе Вооруженных сил Казахстана.

«Он был непригоден для военной службы в составе Вооруженных Сил Республики Казахстан. По остальным данным, в настоящее время этим вопросом занимаются другие органы. Они дадут правовую оценку действиям данного гражданина», - сказал начальник Генштаба.

Ранее в МИД РК заявили, что казахстанцу, который оказался в рядах ЧВК «Вагнер» в России, по возвращению на родину грозит уголовное наказание.


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