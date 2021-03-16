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    12:33, 16 Март 2021 | GMT +6

    Вступительные экзамены в колледжи отменят в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вступительные экзамены в колледжи отменят в Казахстане. Об этом сообщила вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством совместно с местными исполнительными органами разработан новый механизм размещения госзаказа по принципу «деньги за студентом». Если ранее управления образования среди колледжей размещали сами госзаказ, то есть одному колледжу давали по 200-300, 100 человек, то по новому механизму, по аналогии с вузами и с программой «Балапан», абитуриенты будут сами выбирать колледжи и специальности», - сказала Бибигуль Асылова, выступая на расширенном заседании комитета Мажилиса по социально-культурному развитию на тему: «Актуальные вопросы развития системы технического и профессионального образования: модернизация образовательного процесса и техническая оснащенность колледжей».

    Она также рассказала, как по новым правилам абитуриенты будут поступать в колледжи.

    «В соответствие с новым механизмом вступительные экзамены в колледжи отменяются, за исключением специальных испытаний по педагогическим, медицинским и творческим специальностям», - сообщила вице-министр.

    Ранее Бибигуль Асылова отметила, что в Казахстане разработаны новые правила формирования и распределения госзаказа в сфере технического и профессионального образования.

    «Министерством разработаны правила формирования и распределения госзаказа с учетом среднесрочного и долгосрочного прогноза потребности экономики в кадрах, регионального рынка труда и атласа новых профессий и компетенций. Приказ сейчас уже находится на регистрации в Министерстве юстиции», - сказала она.




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