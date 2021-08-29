Вступило в силу новое постановление главного санврача Атырауской области
Постановление вносит ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на территории Атырауской области до стабилизации эпидемиологической ситуации. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции СОVID-19 на территории области.
«Социально-
Требование к наличию «зеленого статуса» не распространяется на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные вокзалы, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.
Активизировать работу мониторинговых групп по контролю за соблюдением карантинных и ограничительных мер, обеспечить ежедневную проверку в соответствии с графиком мониторинга и предоставлением информации в областной акимат и департамент санитарно- эпидемиологического контроля.
Исключить объекты (аутсайдеры) из проекта Ashyq, не соблюдающие требования по check-in», - говорится в тексте постановления главного государственного санитарного врача Атырауской области М. Танауова.