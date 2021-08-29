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    22:56, 28 Август 2021 | GMT +6

    Вступило в силу новое постановление главного санврача Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Главный санитарный врач Атырауской области внес изменения в постановление о карантинных мерах. Теперь разрешается работа всех объектов бизнеса, участвующих в проекте Ashyq - до 00.00, лидеров проекта Ashyq - до 02.00, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Постановление вносит ограничительные меры с особыми условиями хозяйственной и (или) иной деятельности и жизни населения на территории Атырауской области до стабилизации эпидемиологической ситуации. Режим и сроки ограничительных мероприятий могут быть пересмотрены в соответствии с изменением ситуации по распространению коронавирусной инфекции СОVID-19 на территории области.

    «Социально-экономическим объектам, участвующих в проекте «Ashyq» - разрешить работать до 00:00 часов. Объектам со статусом лидеры «Ashyq» - до 02:00 часов, при условии соблюдения заполняемости объекта. В выходные дни разрешается работать при условии наличия «зеленого статуса» (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей.
    Требование к наличию «зеленого статуса» не распространяется на межобластные и внутриобластные регулярные перевозки, отели, гостиницы, аэропорты, железнодорожные вокзалы, объекты образования, вузы, колледжи, интернаты и общежития организаций образования.
    Активизировать работу мониторинговых групп по контролю за соблюдением карантинных и ограничительных мер, обеспечить ежедневную проверку в соответствии с графиком мониторинга и предоставлением информации в областной акимат и департамент санитарно- эпидемиологического контроля.
    Исключить объекты (аутсайдеры) из проекта Ashyq, не соблюдающие требования по check-in», - говорится в тексте постановления главного государственного санитарного врача Атырауской области М. Танауова.

    Постановление вступило в силу с 00.00 28 августа.
    С полным текстом можно ознакомиться здесь.
    Теги:
    Атырауская область Коронавирус в РК Ashyq
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