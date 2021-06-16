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    10:12, 16 Июнь 2021 | GMT +6

    Вступили в силу нововведения по выкупу золотых слитков через обменные пункты в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Небанковским обменным пунктам предоставлено право выкупать у населения мерные слитки аффинированного золота, выпущенные Национальным Банком Казахстана до 2017 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В соответствии с внесенными изменениями в Правила осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Казахстане, небанковским обменным пунктам предоставлено право выкупать у населения мерные слитки аффинированного золота, выпущенные Национальным Банком Казахстана до 2017 года.

    Новые нормы вступили в силу со 2 июня 2021 года. Прежде небанковские обменные пункты продавали и выкупали у населения исключительно золотые слитки, выпущенные в 2017 году и после.

    Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами.

    Напомним, что программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была запущена НБК в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 52 967 золотых слитков общим весом 1,88 т, а на обратный выкуп сданы 147 мерных слитков общей массой 4,2 кг.


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