Вступил в силу закон о блогерах: что нужно знать

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня официально вступил в силу закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе». Глава государства подписал соответствующий указ 10 июля этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно закону, в интерфейсах социальных сетей нужно ввести государственный язык. Блогеры должны создать возможность автоматического перевода контента на казахский язык. Также в целях недопущения нарушения законодательства Республики Казахстан обеспечивает модерацию контента на казахском языке.

На онлайн-платформах на территории Республики Казахстан запрещаются размещение и распространение противоправного контента.

Противоправным контентом являются: призыв, пропаганда или агитация насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, войны, социального, расового, национального, религиозного, сословного и родового превосходства, культа жестокости и насилия, суицида, порнографии, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, идеи сепаратизма, мошенничества, информации, способствующей нарушению межнационального и межконфессионального согласия, а также высказывания, подвергающие сомнению государственность и территориальную целостность Республики Казахстан, информация, раскрывающая государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, и иная информация, запрещенная законами Республики Казахстан.

Приостановление, прекращение размещения и распространения противоправного контента осуществляются в соответствии со статьей 41-1 Закона Республики Казахстан «О связи».

Собственник и (или) законный представитель онлайн-платформы в течение двадцати четырех часов после получения предписания уполномоченного органа обязаны принять меры по удалению информации, признанной кибербуллингом в отношении ребенка.

Что касается требований к онлайн-рекламе, она должна быть идентифицируема и маркирована. Онлайн-реклама маркируется в порядке, определяемом уполномоченным органом. Размещение и распространение онлайн-рекламы осуществляются в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О рекламе».

Онлайн-платформа обеспечивает пользователей возможностью идентифицировать таргетированную онлайн-рекламу при помощи текстовых и (или) графических и (или) иных обозначений.

Таргетированная онлайн-реклама должна содержать текстовые и (или) графические и (или) иные обозначения, указывающие, что контент является онлайн-рекламой, обозначать аккаунт пользователя, разместившего онлайн-рекламу.

Профайлинг на основании данных о расовой или национальной принадлежности, политических взглядах, биометрических или персональных данных, позволяющих идентифицировать физическое лицо, информации о состоянии здоровья пользователя запрещен.

Таргетированная онлайн-реклама не должна распространяться на пользователей, идентифицированных онлайн-платформой как несовершеннолетний пользователь.

Также в Административном кодексе введена новая статья. Она предусматривает ответственность за распространение ложной информации, необязательно заведомо, посредством онлайн-платформ. Так, будет предусмотрен штраф до 20 МРП (около 60 тысяч тенге). Если в течение года человек повторно допускает факт распространения ложной информации, то он должен быть подвергнут административному аресту до 10 суток, либо заплатить штраф в 40 МРП.